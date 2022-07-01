Хачатурянц о Fan ID: «Триггером стало событие с фанатами ЦСКА на игре с «Зенитом». Обвинять РФС и РПЛ в принятии закона странно»

Экс-президент РПЛ высказался о введении Fan ID в России.

– Ваша позиция по поводу Fan ID? Насколько это решение РФС и РПЛ?

– Конечно, это не решение РФС и РПЛ. Более того, вы знаете, что РФС, Дюков с 2018 года вел переговоры. Была создана рабочая группа, обсуждались и сроки введения, и форма.

Но потом произошло событие, а именно – с болельщиками ЦСКА после игры с «Зенитом» (после матча команд в ноябре 2021 года на «ВЭБ-Арене» полиция задержала более 400 болельщиков из-за использования пиротехники – прим. Sports.ru), – которое явилось триггером ускорения всех процессов. Игра была в субботу или воскресенье, я не помню точно.

В среду должен был быть очередной круглый стол в Думе, на котором мы обсуждали внедрение Fan ID. Его отменили. И дальше мы знали, что в течение 10 дней этот закон будет принят в трех чтениях. Дальше он был ратифицирован президентом.

А дальше у меня вопрос к огромному количеству людей, которые этот вопрос обсуждают. Вы живете в России, по российским законам. Скажите, пожалуйста, как вы можете себе представить, что официальные организации – РПЛ, РФС – могут выступить против существующего закона?

Я не прятал голову в песок. Я встречался с представителями фанатским групп, объясняя нашу позицию, объясняя, что мы работаем над тем, чтобы применение закона было максимально комфортным. Там восемь подзаконных актов должно быть еще принято. Триггером явилось это событие, не знаю кем спровоцированное. До сих пор нет результатов проверки.

– Вы тогда сказали, что это была хакерская атака.

– Я до трех часов ночи эту информацию получал. Первая информация была о том, что это хакерская атака, о чем я сразу и сказал. И это, опять же, говорит только о моей неопытности, которая позволила мне сразу прокомментировать события, которые я до конца не проверил. Очередная моя ошибка.

После этого ЦСКА разрешил моим специалистам, айтишникам из «Вымпела» приехать на стадион и провести проверку. Тогда уже было понятно, что это может быть хакерская атака, а, может быть, это сделано по сговору со службой безопасности стадиона, и что необходимо дополнительное расследование, чтобы понять, кто спровоцировал отключение [камер], направленных именно на фанатский сектор, кто попустительствовал тому, что такое огромное пиротехники было занесено. Мне обещали, что результаты расследования будут. Мне они, к сожалению, так и не были представлены.

Именно это явилось триггером ускорения всех процессов. Потому что до этого РФС и РПЛ планомерно принимали участие во всех комиссиях, круглых столах, которые, отстаивая интересы футбола и болельщиков, вели переговоры по тому, чтобы сделать это максимально комфортным.

Потом все ускорилось, и мы получили то, что мы получили. Обвинять РФС и РПЛ в принятии закона о Fan ID – мне это очень странно, – сказал в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

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