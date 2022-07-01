Хачатурянц не считает, что «Газпром» сильно влияет на РПЛ: «Это неправильный посыл. «Зенит» – объективно самая сильная команда лиги»

ответил на вопрос о влиянии на российский футбол.

– В интервью «Коммент.Шоу» Костя [Генич] спросил: «Что будет, если «Газпром» на вас надавит, чтобы у «Зенита» был лояльный календарь?» Вы ответили: «Прекрасно, тогда у РПЛ будет новый президент». Если мы раскрываем календарь, то видим концовку турнира для «Зенита», и там «Оренбург», «Факел» и «Сочи». И у РПЛ новый президент.

– Давайте я так отвечу. Я очень плохо нахожу компромиссы. Есть поговорка: «И овцы целы, и волки сыты». Вот у меня так не бывает. Либо волки сыты и сожрали овец, либо овцы целы, тогда волки голодные.

Я с трудом нахожу компромиссы. Наверное, это в большей степени минус, чем плюс. И с трудом выдерживаю желание меня переубедить или сформировать другое мнение. Я не могу идти на компромисс со своей совестью.

Это не значит, что на меня надавили по поводу календаря для «Зенита», но с рядом вещей я просто не согласен. Где-то я могу выразить это публично, как в случае с голосованием по месту проведения Суперкубка, где-то не могу это публично высказать. Я себя там чувствовал некомфортно.

– Есть такая версия, что у «Газпрома» сумасшедшее влияние на российский футбол. Что это чуть ли не управление. Вы работали в РПЛ. Вы это почувствовали?

– Нет, я считаю, что это неправильный посыл по следующим причинам. Первое – «Зенит» сегодня объективно самая сильная команда в РПЛ, и результат налицо. Думаю, эта ситуация будет продолжаться и в последующие годы. Не знаю, четыре-пять лет. Даже если они будут играть на 70% от своей потенциальной мощности.

Прямое влияние… Все-таки Александр Валерьевич [Дюков] – человек принципиальный и в большей степени независимый. И он – за интересы футбола, за его развитие. Подтвердить то, что сказали вы, это значит, что Александр Валерьевич находится под прямым давлением «Газпрома». Не согласен, нет.

– Но при этом вы ушли от ответа на вопрос по календарю.

– Еще раз – мое мнение не явилось решающим.

– Вы были против такого календаря?

– Я считаю, что это было неправильно, – сказал бывший президент РПЛ в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

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