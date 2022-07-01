«Рубин» мог войти в состав холдинга «Ман Сити». Об этом рассказал Хачатурянц

Экс-президент РПЛ рассказал, что «Рубин» мог войти в состав холдинга City Football Group.

– Вы сказали про «Манчестер Сити». Насколько понимаю, вы вели переговоры с City Group.

– Да, с Сity Group, за которыми стоит фонд Mubadala (эмиратская государственная холдинговая компания – прим. Sports.ru). Помимо того, что они владеют , был очень интересен опыт: они владеют десятью клубами по всему миру, провели глубочайший анализ российского рынка.

Их материал – они, кстати, его передали – был очень интересен по анализу того, что происходит в РПЛ, и понятно, что я не мог вести переговоры от имени какого-то клуба.

По крайней мере, два клуба могли рассчитывать на то, что «Ман Сити» купит долю у их акционеров, но важно было то, что диалог был настолько конструктивный, мы так быстро двигались.

Было понятно, что это не просто историческое событие, возможно, в истории российского футбола, но оно качественно может изменить ситуацию, особенно если бы Сity Group приобрел акции немосковского клуба и этот клуб смог бы через короткое время составить конкуренцию «Зениту» и московским клубам.

– Можете его назвать?

– Речь идет о , – сказал в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

В состав City Football Group входят «Манчестер Сити», «НАК Бреда», «Ломмел», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити», «Жирона», «Йокогама Ф. Маринос», «Труа», «Мумбаи Сити», «Сычуань Цзюню» и клуб-партнер «Боливар».