«Торпедо» объявит о переходе Кутепова 1 июля и может арендовать Урунова у «Спартака»

Защитник Илья Кутепов после ухода из «Спартака» продолжит карьеру в «Торпедо».
«Илья Кутепов прошел медосмотр. Завтра его объявим. Помимо Кутепова у «Торпедо» будет еще 2-3 новичка», – сказал спортивный директор клуба Максим Ляпин.
Сообщалось, что контракт с 28-летним футболистом будет заключен на два года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также, по информации «Спорт-Экспресса», «Торпедо» рассматривает возможность приглашения еще одного футболиста «Спартака» – хавбека Остона Урунова. Речь идет об аренде.
Показатели игрока сборной Узбекистана, проведшего последний сезон в «Уфе», можно изучить тут.