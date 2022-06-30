«Торпедо» объявит о переходе Кутепова 1 июля и может арендовать Урунова у «Спартака»

Защитник Илья Кутепов после ухода из продолжит карьеру в «Торпедо».

«Илья Кутепов прошел медосмотр. Завтра его объявим. Помимо Кутепова у «Торпедо» будет еще 2-3 новичка», – сказал спортивный директор клуба Максим Ляпин.

Сообщалось, что контракт с 28-летним футболистом будет заключен на два года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также, по информации «Спорт-Экспресса», рассматривает возможность приглашения еще одного футболиста «Спартака» – хавбека . Речь идет об аренде.

Показатели игрока сборной Узбекистана, проведшего последний сезон в «Уфе», можно изучить тут.