Кутепов об уходе из «Спартака»: «Общались, но не пришли к общему знаменателю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Торпедо Илья Кутепов Футбол

Защитник Илья Кутепов рассказал об уходе из «Спартака».

— Как попрощались со «Спартаком»?

— Нормально – обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт, и все.

— Неужели не было возможности продлить его?

— Почему не было? Возможность есть всегда, но так сложилось.

 — Не было желания со стороны руководства?

— Ну почему? Мы общались, но не пришли к общему знаменателю.

— Ну теперь увидим вас в «Торпедо».

— Посмотрим, – сказал Кутепов.

Сообщалось, что 28-летний игрок близок к 2-летнему контракту с «Торпедо».

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