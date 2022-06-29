Кутепов об уходе из «Спартака»: «Общались, но не пришли к общему знаменателю»

Защитник Илья Кутепов рассказал об уходе из .

— Как попрощались со «Спартаком»?

— Нормально – обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт, и все.

— Неужели не было возможности продлить его?

— Почему не было? Возможность есть всегда, но так сложилось.

— Не было желания со стороны руководства?

— Ну почему? Мы общались, но не пришли к общему знаменателю.

— Ну теперь увидим вас в .

— Посмотрим, – сказал Кутепов.

Сообщалось, что 28-летний игрок близок к 2-летнему контракту с «Торпедо».