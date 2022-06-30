«Торпедо» после бойкота фанатов из-за Fan ID объявило, что не будет продавать абонементы на сектор активной поддержки

«Торпедо» не будет продавать абонементы на сектор активной поддержки.

Несколько дней назад фанаты московского клуба сообщили, что из-за введения Fan ID будут бойкотировать все матчи – независимо от того, введена ли система на стадионе.

«В связи с тем, что активные болельщики «Торпедо» уведомили наш клуб о том, что временно не будут посещать стадионы, ФК «Торпедо Москва» принял решение не продавать сезонные абонементы на сектор активной поддержки.

Болельщикам, которые уже приобрели абонементы на этот сектор, будут предложены более выгодные места», – сказано в заявлении клуба.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура