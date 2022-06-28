Кутепов близок к подписанию контракта с «Торпедо» на два года. Осталось пройти медосмотр

, скорее всего, продолжит карьеру в .

В среду футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером в столичный клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» предлагает 28-летнему защитнику соглашение на два года.

Стороны согласовали условия личного контракта игрока, который перейдет в «Торпедо» в статусе свободного агента. Для завершения перехода Кутепову осталось успешно пройти медосмотр.

Ранее «Спартак» объявил, что россиянин покинет клуб, когда срок его контракта истечет. Футболист выступал в составе красно-белых с 2012 года и выиграл с командой три трофея.

В минувшем сезоне Кутепов отыграл за пять матчей во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.