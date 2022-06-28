«Барселона» за 205 млн евро продаст 10% своих телеправ американской инвесткомпании Sixth Street

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«Барселона» продаст часть своих телеправ. 

Американская инвестиционная компания Sixth Street купит 10% телевизионных медиа-прав испанского клуба за 205 миллионов евро, сообщает Axios. 

Ранее клуб принял решение продать до 25% своих телевизионных прав и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики, чтобы укрепить свое финансовое положение. 

Sixth Street владеет 20% акций баскетбольного «Сан-Антонио», а также инвестирует 380 миллионов долларов в «Реал». Мадридский клуб будет перечислять компании 30% дохода от стадиона. 

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