«Барса» ведет переговоры о спонсорстве с криптовалютной компанией. Клубу предлагают 20 млн евро в год

Криптовалюта может стать спонсором «Барселоны».

Блокчейн-компания Polkadot, занимающаяся одноименной криптовалютой, ведет переговоры с «блауграной» о спонсорстве.

Компания предлагает клубу около 20 млн евро за сезон. Polkadot хочет размещения своего логотипа на рукаве футболки «Барсы». Каталонцы изучают предложение и оценивают его.

Polkadot рассчитывала стать титульным спонсором , но сине-гранатовые предпочли Spotify.

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