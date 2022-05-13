«Барса» ведет переговоры о спонсорстве с криптовалютной компанией. Клубу предлагают 20 млн евро в год

Криптовалюта может стать спонсором «Барселоны».
Блокчейн-компания Polkadot, занимающаяся одноименной криптовалютой, ведет переговоры с «блауграной» о спонсорстве.
Компания предлагает клубу около 20 млн евро за сезон. Polkadot хочет размещения своего логотипа на рукаве футболки «Барсы». Каталонцы изучают предложение и оценивают его.
Polkadot рассчитывала стать титульным спонсором «Барселона», но сине-гранатовые предпочли Spotify.
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