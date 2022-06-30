Абаскаль о Суперкубке: «У «Спартака» меньше времени на подготовку, чем у «Зенита». Нам некуда деваться»

высказался о предстоящей игре «Спартака» с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России.

– «Спартак» довольно поздно вышел из отпуска из-за матча в Кубке. Хватит ли вам времени подготовить команду к матчу с чемпионом России?

– Клуб уже делал заявление по этому поводу. Я полностью согласен с этими словами. У нас действительно меньше времени на подготовку, чем у . Нам некуда деваться, мы будем готовиться к матчу за Суперкубок и делать все, что от нас зависит.

– В «Спартаке» несколько молодых игроков из «Спартака-2». Каково их будущее?

– Мы сейчас на стадии оценивания игроков. Я не принимаю решений до того, как сам не увижу их работу и тренировки. Что до молодых, в возрасте от 16 до 21 года очень важна игровая практика. Чем больше ее, тем лучше для них. Важно получать время в настоящих матчах. Если они такое решение примут, они должны будут уйти. И еще важна стабильность и последовательность. Нельзя давать оценку по небольшому количеству эпизодов на тренировках, – сказал тренер .