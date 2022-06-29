Михаил Кержаков сыграл бы со «Спартаком» в Москве за Суперкубок: «Обыграть соперника на его стадионе – двойное удовольствие

высказался о ситуации с матчем за Суперкубок России против .

– Вы видите, что сейчас происходит вокруг Суперкубка. Что думаете?

– Просто напомню, что за последние три года мы дважды играли матч за Суперкубок в Москве, и как раз с московской командой – «Локомотивом». И относились к этому спокойно.

– Если бы сейчас вам сказали ехать играть в Москву?

– С удовольствием!

– А на стадион «Спартака»?

– Так это, наоборот, еще больше мотивирует, когда ты едешь на домашний стадион соперника. Обыграть их там – двойное удовольствие, – сказал вратарь .

Матч за Суперкубок России пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 9 июля.