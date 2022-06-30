Абаскаль о «Спартаке»: «Хотим построить атакующий и доминирующий футбол. Важно, чтобы все получали удовольствие от нашей игры»

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Гильермо Абаскаль заявил, что хочет поставить «Спартаку» доминирующий футбол.

– Сколько вам нужно времени, чтобы поставить свой футбол в «Спартаке»?

– Для того, чтобы что-то построить, нужно больше времени, чем для того, чтобы что-то сломать.

Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол. Важно отметить, что доминирование – это не всегда владение мячом.

Мы хотим, чтобы от нашей игры в футбол получали удовольствие все: и мы, и все наши болельщики. Это очень важно для нас, – сказал новый тренер красно-белых.

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