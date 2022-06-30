Фанаты «Оренбурга» бойкотируют матчи из-за Fan ID: «Данная мера не будет способствовать повышению безопасности, а станет очередным инструментом для повсеместного и чрезмерного контроля»

Фанаты присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID.

«Мы, фанатский актив футбольного клуба «Газовик», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен с 1-го тура нового сезона и до полной отмены этого нововведения.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Газовиком» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами на турнирах, где не будет введен Fan ID, и призываем остальных присоединиться к нам и сосредоточить все усилия на поддержке «Газовика-2!» – говорится в заявлении фанатов.