Депутат Терюшков о Fan ID: «Придут болельщики с семьями, которым было чуждо поведение тех, кто приходил нарушать закон, жег файеры и ругался матом»

Роман Терюшков высказался о введении Fan ID в .

«Уговаривать тех, кто не согласен с введением карты болельщика, мы точно не будем. Закон вступил в силу, он необходим для создания благоприятных условий на стадионе. По сути, он расширяет те нормы, которые были прописаны в 329-м законе о недопуске людей, находящихся под административным надзором. Раньше в нем не было четкого механизма, теперь будет.

Считаю, закон позволит привлечь на стадионы еще больше людей. Придут болельщики с семьями, которым было чуждо поведение тех, кто жег файеры, ругался матом и нарушал общественный порядок. Их я даже не могу назвать болельщиками или фанатами. Они приходили на стадионы нарушать закон, а не болеть за любимую команду.

Конечно, на повышение посещаемости после введения карты болельщика потребуется какое-то время. Думаю, в течение одного-двух сезонов люди поймут, что на футболе атмосфера стала более спокойной, и потянутся на стадионы.

В конце концов, фанаты «Спартака» бойкотировали последний матч с «Химками», но молчащих трибун мы не увидели. Эмоции обязательно сохранятся», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».