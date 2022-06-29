«Fan ID – убийца футбола!» Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили перекличку на игре Кубка PARI Премьер

Болельщики и выразили недовольство введением паспорта болельщика.

Во время матча клубов в Кубке PARI Премьер фанаты обеих команд устроили перекличку, выкрикивая «Fan ID – убийца футбола!», также зрители, поддерживающие армейцев, скандировали «Нам не нужен Fan ID».

Ранее стало известно, что, в соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, карта болельщика будет нужна для прохода на матчи РПЛ, а также на финал БЕТСИТИ Кубка России.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура