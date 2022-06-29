Канделаки о Fan ID: «В МФЦ ходят все: справки, выписки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Где же критики? Неужели ходят без паспортов?»

высказалась о протестах против оформления Fan ID.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа» призвала оформлять паспорт болельщика. Ее раскритиковала Зарема Салихова: «Fan ID – сумасшедший удар по посещаемости. Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона не продать. Я в МФЦ не собираюсь».

«Почитала я своих критиков по теме Fan ID – электронной карты болельщика.

Аргументы: я ни во что не ставлю людей и зачем болельщикам ходить в МФЦ. Доказательная база уровня топ. Что ж во время ЧМ-2018 они молчали?

И я вот подумала: есть же паспорт и загранпаспорт. Их надо получать в МФЦ. И приходить лично. Без паспорта ни визу не оформить, ни улететь/уехать даже по России, ни права получить, ни алкоголь купить, наконец.

В МФЦ ходят абсолютно все: справки, выписки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Государство сделало все, чтобы это было удобно.

И как бы ноль протестов. Где же мои критики по этой теме? Неужели ходят без паспортов?

Стать частью более безопасной атмосферы на стадионе для всех – это же круто!» – написала Канделаки.