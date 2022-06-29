«Никто не понимает, для чего нужен Fan ID. На ЧМ-2018 мы боролись против международного терроризма, а в России хулиганов нет». Член комитета по этике Созин о паспорте болельщика

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Андрей Созин не видит необходимости в ведении Fan ID

«Сейчас никто не понимает, для чего нужен Fan ID. Кто-то говорит про ЧМ-2018, так тогда мы боролись против международного терроризма. А в России хулиганов нет, когда вообще были у нас хулиганы? Фанаты и так в группе, они покупают абонементы и оставляют свои данные, их видят камеры.

Что теперь поменяется? Хотят отсечь тех, кто когда-то жег файеры? Дайте им амнистию и начнем все сначала. Для фанатов футбол – не часть жизни, а и есть жизнь», – сказал член комитета по этике РФС.

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