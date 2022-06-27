Подать заявление на Fan ID можно с 4 июля на Госуслугах. Затем нужно подтвердить личность в МФЦ

Подать заявление на оформление Fan ID можно будет с 4 июля.

Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Как сказано в пресс-релизе ведомства, цифровая карта болельщика, более известная как Fan ID, будет оформляться:

– для покупки билетов или абонементов (номер карты потребуется при оформлении покупки);

– для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование, аккредитация или абонемент;

– для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.

«Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники : Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении», – сказано в сообщении Минцифры РФ.