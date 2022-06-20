Терюшков о бане Рыбуса в сборной Польши: «Геноцид собственного народа. Пусть меняет гражданство на российское»

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Роман Терюшков прокомментировал исключение защитника Мачея Рыбуса из сборной Польши.

«Мы давно не называем поляков коллегами. У них агрессия перешла уже на своих граждан. Это геноцид собственного народа, когда ты начинаешь отлучать от сборной и любой повестки страны своих людей, которые делают по-своему.

Странная история с Рыбусом. Думаю, он счастлив в России. У него жена из России, дети.

Если собственная страна так поставила его в рамки, пусть меняет гражданство на российское. Ему 32 года, после карьеры будет жить у нас, работать, получит лицензию, сможет тренировать.

Сам Мачей должен принять решение о получении российского паспорта. Если захочет, препятствий не будет», – заявил депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок».

Рыбуса забанили в сборной Польши – из-за того, что перешел в «Спартак» и остался в России

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