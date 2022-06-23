«Химки» пока не могут внедрить Fan ID: «Ждем документы от Минцифры»

Роман Терюшков рассказал о ситуации с внедрением на стадионе «Химок» системы Fan ID.

«Закон о введении паспорта болельщика для доступа на спортивные соревнования уже вступил в силу. Безусловно, в первую очередь эта система будет направлена на футбол.

Сейчас мы ждем от Минцифры России документы об услугах и технических требованиях самой системы, которая сможет работать на наших стадионах. Пока этих данных мы не имеем.

На сегодняшний день мы понимаем, что финансовые средства на комплектование этих систем уже заложены. Но также осознаем, что в последнее время произошли разные события, а органы в Минцифры наверняка планировали многие вещи еще до февраля.

Вопрос в том, есть ли системы, которые могут законно работать на территории РФ. Когда вопрос решится, то и займемся оформлением, не вижу в этом проблемы», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.

На 5 стадионах введут Fan ID со старта следующего сезона РПЛ