«МЮ» заплатит «Барсе» 65+20 млн евро за де Йонга. Клубы обсуждают структуру бонусов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» обсуждают переход Френки де Йонга. 

Сумма выкупа полузащитника составит 85 миллионов евро. Англичане заплатят 65 миллионов евро сразу, еще 20 миллионов – бонусами.

Клубы ведут переговоры о структуре бонусных выплат. 

Ранее сообщалось, что де Йонг не хочет переходить в «МЮ» из «Барсы» и сказал об этом представителям клубов.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

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