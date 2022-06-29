«МЮ» заплатит «Барсе» 65+20 млн евро за де Йонга. Клубы обсуждают структуру бонусов

и обсуждают переход Френки де Йонга.

Сумма выкупа полузащитника составит 85 миллионов евро. Англичане заплатят 65 миллионов евро сразу, еще 20 миллионов – бонусами.

Клубы ведут переговоры о структуре бонусных выплат.

Ранее сообщалось, что де Йонг не хочет переходить в «МЮ» из «Барсы» и сказал об этом представителям клубов.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.