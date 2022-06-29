Де Йонг не хочет переходить в «МЮ» из «Барсы» и сообщил об этом представителям клубов

Полузащитник Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны» в .

Как сообщает Diario Sport, хавбек намерен остаться в каталонском клубе и отказывается от трансфера в «Юнайтед». Френки сообщил об этом представителям обоих клубов.

Де Йонгу не нравится, что все настаивают на его уходе из «Барсы».

Каталонскому клубу трансфер Френки этим летом необходим – несколько трансферов зависят от этой продажи. Кроме того, по условиям контракта хавбека с «Барсой», на четвертый год в клубе его зарплата должна значительно увеличиться. не может позволить себе такие траты.

Вчера стало известно, что «МЮ» и «Барса» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 65 млн евро и бонусы.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.