«МЮ» и «Барса» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 65 млн евро и бонусы

«Манчестер Юнайтед» и близки к договоренности о трансфере Френки де Йонга.

Как пишет Sky Sports, стороны согласовали сумму сделки – английский клуб заплатит 65 млн евро и бонусы за достижения. Сейчас обсуждаются детали возможного соглашения. Уверенность сторон в успехе переговоров возросла.

Ожидается, что условия личного контракта де Йонга в не станут проблемой.

Ранее сообщалось, что Френки хотел бы снова поработать с Эриком тен Хагом.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.