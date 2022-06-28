«МЮ» и «Барса» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 65 млн евро и бонусы

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере Френки де Йонга.
Как пишет Sky Sports, стороны согласовали сумму сделки – английский клуб заплатит 65 млн евро и бонусы за достижения. Сейчас обсуждаются детали возможного соглашения. Уверенность сторон в успехе переговоров возросла.
Ожидается, что условия личного контракта де Йонга в «Манчестер Юнайтед» не станут проблемой.
Ранее сообщалось, что Френки хотел бы снова поработать с Эриком тен Хагом.
В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.