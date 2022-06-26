Ловрен о Суперкубке: «Победить «Спартак» на его стадионе было бы еще интереснее. Первая игра сезона, сейчас она самая важная»

ответил на вопрос о выборе места проведения матча за .

9 июля и сыграют в Санкт-Петербурге.

– Сезон стартует матчем «Зенита» со «Спартаком» за Суперкубок. Это важнейшая игра сезона?

– Не скажу про весь сезон, но это первая игра, и сейчас она для нас самая важная.

Выиграть Суперкубок всегда значимо для клуба и фанатов. Мы брали Суперкубок, как только я появился в команде и в прошлом сезоне.

Надеюсь, в этом году нам снова удастся выиграть. Мы должны быть готовы к тяжелому поединку и должны полностью выложиться на поле.

В такую погоду, как сейчас, непросто играть, но это не может служить для нас оправданием. Мы будем в одинаковых условиях со «Спартаком», и победит тот, кто этого больше захочет.

– Вы следили за историей с назначением места проведения Суперкубка? Знаете, что «Спартак» был против того, чтобы играть в Санкт-Петербурге?

– Читал об этом.

Прекрасно, что мы будем играть на нашем стадионе вместе с нашими болельщиками, но для меня было бы еще интереснее победить «Спартак» на его стадионе, – заявил хорватский защитник питерской команды.

«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»