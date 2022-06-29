Шиманьски может не вернуться в Россию из-за политических взглядов («РБ Спорт»)

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Себастьян Шиманьски может не вернуться в «Динамо».

По информации «РБ Спорт», полузащитник московского клуба рассматривает возможность не возвращаться в Россию из-за политических взглядов.

Игроком сборной Польши интересуются несколько европейских клубов.

«Наш клуб уже несколько раз сообщал на официальных ресурсах, что ряд футболистов, в том числе и Шиманьски, получили дополнительные дни отпуска в связи с тем, что вплоть до середины июня выступали за свои национальные сборные», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе клуба. 

В прошедшем сезоне РПЛ Шиманьски провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь

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