Шиманьски может не вернуться в Россию из-за политических взглядов («РБ Спорт»)

Себастьян Шиманьски может не вернуться в «Динамо».
По информации «РБ Спорт», полузащитник московского клуба рассматривает возможность не возвращаться в Россию из-за политических взглядов.
Игроком сборной Польши интересуются несколько европейских клубов.
«Наш клуб уже несколько раз сообщал на официальных ресурсах, что ряд футболистов, в том числе и Шиманьски, получили дополнительные дни отпуска в связи с тем, что вплоть до середины июня выступали за свои национальные сборные», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе клуба.
В прошедшем сезоне РПЛ Шиманьски провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.