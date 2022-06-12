Агент Шиманьского: «Думаю, он уедет в Англию, Францию или Германию. Есть интерес от «Брентфорда». Клубы ждут решений ФИФА»

Себастьян Шиманьски интересен клубам из АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1.
Об этом рассказал Мариуш Пекарски, агент игрока «Динамо».
«Сандро Шварц, который возглавил «Герту», ценит Себастьяна Шиманьского. Но контактов с Фреди Бобичем [спортивным директором «Герты»] не было. Шварц общался с Себастьяном какое-то время назад, но сейчас у нас есть иные варианты. Думаю, многие клубы ждут решений и указаний от ФИФА.
В Испании о трансферах начинают думать, когда кто-то уходит. Интерес есть, но все зависит от продаж. «Севилья» прекрасно знает его, они следят за ним со времен игры в «Легии».
Мы постараемся выбрать клуб, где Шиманьски сможет развиваться, играть и готовиться к чемпионату мира. Сама смена клуба нас не интересует, мы хотим, чтобы у Шиманьски была игровая практика. Четыре клуба Бундеслиги следят за ним, есть интерес и во Франции. «Брентфорд» из АПЛ тоже интересовался, даже по ходу нынешнего трансферного окна.
Думаю, он уедет либо во Францию, либо в Германию, либо в Англию. Посмотрим, кто сможет позволить себе его подписание, но представители клубов из этих лиг общаются с нами», – сказал Пекарски.
Ранее польский футболист объявил, что покидает «Динамо».
Хавбек присоединился к московскому клубу в 2019 году. В этом сезоне атакующий полузащитник провел 32 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 передач.
Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.