Агент Шиманьского: «Думаю, он уедет в Англию, Францию или Германию. Есть интерес от «Брентфорда». Клубы ждут решений ФИФА»

интересен клубам из , Бундеслиги и Лиги 1.

Об этом рассказал Мариуш Пекарски, агент игрока .

«Сандро Шварц, который возглавил «Герту», ценит Себастьяна Шиманьского. Но контактов с Фреди Бобичем [спортивным директором «Герты»] не было. Шварц общался с Себастьяном какое-то время назад, но сейчас у нас есть иные варианты. Думаю, многие клубы ждут решений и указаний от .

В Испании о трансферах начинают думать, когда кто-то уходит. Интерес есть, но все зависит от продаж. прекрасно знает его, они следят за ним со времен игры в «Легии».

Мы постараемся выбрать клуб, где Шиманьски сможет развиваться, играть и готовиться к чемпионату мира. Сама смена клуба нас не интересует, мы хотим, чтобы у Шиманьски была игровая практика. Четыре клуба Бундеслиги следят за ним, есть интерес и во Франции. «Брентфорд» из АПЛ тоже интересовался, даже по ходу нынешнего трансферного окна.

Думаю, он уедет либо во Францию, либо в Германию, либо в Англию. Посмотрим, кто сможет позволить себе его подписание, но представители клубов из этих лиг общаются с нами», – сказал Пекарски.

Ранее польский футболист объявил, что покидает «Динамо».

Хавбек присоединился к московскому клубу в 2019 году. В этом сезоне атакующий полузащитник провел 32 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 передач.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.