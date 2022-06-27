Член совета директоров «Динамо» о приостановке контрактов: «Нет ни одного игрока, который хотел бы покинуть команду добровольно»

Член совета директоров высказался о ситуации с хавбеком Себастьяном Шиманьским.

– Вернется ли он в расположение «Динамо»?

— Шиманьски сейчас отдыхает. Ему предоставлена дополнительная неделя отпуска в связи с тем, что он проводил матчи за сборную Польши.

У Себастьяна действующий контракт с «Динамо» до 2026 года. Еще четыре года контракта. Он является нашим игроком до того момента, когда он либо приостанавливает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб.

— Насколько высока вероятность того, что Шиманьски покинет команду в это трансферное окно?

— Это зависит от двух обстоятельств, которые я вам только что назвал.

— «Динамо» на связи с Шиманьским — говорил ли он, что хочет покинуть команду?

— Нет ни одного футболиста из состава предыдущего сезона, который хотел бы покинуть команду добровольно. Ни одного футболиста, – сказал Дмитрий Гафин.

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