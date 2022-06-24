«Севилья» и «Сосьедад» опровергли слухи об интересе к Шиманьскому

Два испанских клуба опровергли интерес к Себастьяну Шиманьскому.
Ранее в La Colina de Nervión появилась информация, что на полузащитника «Динамо» претендуют «Севилья» и «Реал Сосьедад».
Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес отреагировал на эти слухи: «Это неправда. Мы не заинтересованы в этом игроке».
«На данный момент мы не работаем ни над одним подписанием», – отметили в пресс-службе «Сосьедада».
Ранее Шиманьски объявил, что покидает «Динамо».
Хавбек присоединился к московскому клубу в 2019 году. В этом сезоне атакующий полузащитник провел 32 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 передач.
Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.