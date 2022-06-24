«Севилья» и «Сосьедад» опровергли слухи об интересе к Шиманьскому

Два испанских клуба опровергли интерес к Себастьяну Шиманьскому.

Ранее в La Colina de Nervión появилась информация, что на полузащитника претендуют и .

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес отреагировал на эти слухи: «Это неправда. Мы не заинтересованы в этом игроке».

«На данный момент мы не работаем ни над одним подписанием», – отметили в пресс-службе «Сосьедада».

Ранее Шиманьски объявил, что покидает «Динамо».

Хавбек присоединился к московскому клубу в 2019 году. В этом сезоне атакующий полузащитник провел 32 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 передач.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.