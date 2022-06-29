Агент о Хвиче: «Меньше 50 млн евро он не стоит. У него вообще нет потолка»

Агент Мамука Джугели считает, что стоит 50 млн евро.

– Сколько мог бы стоить Хича летом, если бы мир не перевернулся? На ваш взгляд, как специалиста.

– Я что, гадалка? Но я думаю, что Кварацхелия меньше 50 млн евро не стоит.

– 50?!

– Это мое мнение. И он докажет, что больше стоит. Надеюсь. Я его знаю с детства. У него вообще нет потолка. Он может прибавлять и прибавлять.

Я его знаю и как человека. Он большой профессионал и ради футбола может бросить все, – сказал агент игрока «Наполи» в интервью Нобелю Арустамяну.

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