Директор «Наполи»: «Хвича – один из первых в нашем списке. Сделаем все возможное, чтобы подписать его»

Спортивный директор прокомментировал возможный переход .

«За этим игроком мы уже следили какое-то время, сделаем все возможное, чтобы подписать его в «Наполи».

Но нужно время, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке.

Хвича – один из первых в нашем списке, у него есть необходимые качества для игры за «Наполи» – как технические, так и умственные. Это же относится к экономической стороне вопроса.

Это интересный футболист, которого мы постараемся подписать в «Наполи», – заявил Кристиано Джунтоли.

Ранее стало известно, что «Наполи» согласовал с Кварацхелией 5-летний контракт на 1,5 миллиона евро в год.

Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми