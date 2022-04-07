Кварацхелия решил перейти в «Наполи». За Хвичу готовы заплатить 8 млн евро

станет игроком .

Вингер «Динамо» Батуми решил перейти в неаполитанский клуб, сообщает Corriere dello Sport. Бывшему игроку «Рубина» нравится Италия.

«Наполи» готов заплатить за грузинского футболиста 8 млн евро. Почти все детали сделки согласованы.

Ранее стало известно, что стороны согласовали 5-летний контракт с зарплатой 1,1 млн евро.

Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны