Кварацхелия о 24 февраля: «Я знал, что все – не мог оставаться в России»

рассказал, что после 24 февраля сразу решил покинуть Россию.

Полузащитник бесплатно покинул «Рубин» и перешел в Батуми, затем его подписал .

– Где ты был 24 февраля?

– Не помню, в России, думаю.

– Как ты эту новость узнал, какие были первые мысли?

– Уже все знали и говорили об этом. Мне папа позвонил. Конечно, была плохая реакция, там люди умирают – это плохо. Это никому не нравится.

– Был страх в этот день?

– Конечно, был. Страх был для семьи и для всех. Я много думал об этом. И все говорили: «Вот Хвича не уходил долго. И тут все началось».

– Как это объяснял «Рубин». Слуцкий и Сайманов говорили, что ты столкнулся с критикой в Грузии. Говорили, что отцу разбили машину. Как ты это все переживал?

– Конечно, переживал. Футбол – это спорт, но, думаю, Сайманов и Слуцкий все понимали. Я им сказал, что семья меня больше всего интересует, она на первом месте. Они сказали: делай так, как тебе лучше.

– Когда ты понял, что не можешь оставаться в России? Были какие-то звонки, сообщения в директе?

– Было очень много всего. Может, писали. Но я уже знал, что все, не мог там [оставаться].

– Это какой был момент? Какой день? Когда ты это понял?

– Я уже понимал, что так будет.

– Сразу?

– Да. У нас было две игры. Я сказал, что их доиграю, сделаю все хорошо для команды, потому что «Рубин» очень много сделал для меня. Я очень люблю , Казань. И я сказал, что сыграю эти две игры.

– Это были матчи в марте, а потом была пауза на сборные.

– Да. Я сказал себе, что должен провести эти две игры, потому что будет некрасиво просто сказать, что я уезжаю, ухожу. Я был с ребятами два года и не мог так сделать, – сказал Хвича в интервью Нобелю Арустамяну.