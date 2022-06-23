Кутепов близок к переходу в «Пари НН». Он уйдет из «Спартака» бесплатно в конце июня

Бывший защитник «Спартака» может стать игроком «Пари НН».

По данным «РБ Спорт», нижегородский клуб сделал футболисту официальное предложение. Вскоре стороны могут заключить контракт.

После ухода из «Спартака» защитник рассматривал разные варианты продолжения карьеры. У него было три предложения, одно из них – от турецкого клуба. Но наиболее интересным игроку показался вариант с переходом в «Пари НН». Контракт может быть подписан в ближайшее время.

Защитник полностью восстановился от повреждений, прошел медицинские тесты в Болонье и готов выйти на поле.

Ранее объявил, что россиянин покинет клуб, когда срок его контракта истечет. Футболист выступал в составе красно-белых с 2012 года и выиграл с командой три трофея.

В прошлом сезоне 28-летний футболист сыграл пять матчей в составе «Спартака». Его статистику можно изучить здесь.