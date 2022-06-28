Ломаев хочет играть в Европе: «Если будет предложение меньшее по деньгам, но с шансами на еврокубки, выберу его. Мечта – АПЛ, «МЮ»

Вратарь рассказал о желании поиграть в Европе.

– Хочешь в Европу?

– Конечно. Мечта – АПЛ, «МЮ». Я понимаю, что это практически невозможно, но все бывает, почему бы не стремиться?

Сейчас, понятно, ситуация тяжелая для отъезда. Если представить просто в теории и говорить про какие-то реальные клубы, то в условную Бельгию, чтобы засветиться и потом пробиться куда-то выше, поехал бы.

У меня есть мечта сыграть в чемпионов. С детства еще: выйти на поле, чтобы полотно в центре поля было, чтобы гимн заиграл. Как представляю – так мурашки.

Не хотел бы всю карьеру играть без еврокубков. Поэтому если через 2-3 года будет предложение даже меньшее по деньгам, но с шансами поиграть в еврокубках, выберу его.

И через Бельгию условную готов пробиваться. Заодно другой менталитет посмотреть, другой устой жизни. При этом еще пару лет поиграл бы в – мне еще рано уезжать, только один сезон же пока провел, – сказал Ломаев в интервью .ru.

«Хочется тащить как Куртуа, чтобы на тебя смотрел весь мир». Честное интервью вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева