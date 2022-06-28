Ломаев о зарплате в РПЛ: «Как можно потерять голову? Чтобы потерять за год то, к чему шел? Как Милевский и Алиев? Это странно как-то»

Теги Крылья Советов Александр Алиев Артем Милевский премьер-лига Россия Sports.ru Иван Ломаев деньги Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что перестал давать деньги в долг.

– Расскажи, как остаться в себе, когда тебе приходит зарплата игрока РПЛ. Что испытал, когда это случилось впервые. 

– Она у меня явно не такая, как в топ-клубах, но, конечно, это очень большие деньги. Ну, что испытал? Кайф, сто процентов. 

А как остаться в себе? Ты же идешь к этому всю жизнь. Как можно потерять голову? Чтобы потерять за год то, к чему шел? Как Милевский и Алиев? Это странно как-то.

Нет, я не святой, тоже делал глупые траты, особенно в отпуске, ерунду всякую покупал. Но глобально с умом подошел. Сразу родителям квартиру купил в Кемерово, например.

– В долг часто просят?

– Ой, как только в «Крыльях» начал играть в ФНЛ, такое началось. Мне пишут люди, с которыми годами не общался, просят дать в долг. Причем в первое время мне было стыдно отказывать. Типа подумают про меня плохо: хорошо зарабатывает, а выручить не может. И я переводил, например, 10 тысяч. Однажды даже 50 перевел. Когда возвращали, когда нет.

Еще с девушками было. С одной общались, несколько раз виделись. Вдруг у нее случились проблемы, она говорит: «Дай мне такую-то сумму денег». Приличную такую. Я отказался, а она в ответ: «Ваня, а я думала, мы нормально общаемся, близкие люди». Видимо, она думала, что мы встречаемся. 

А потом я подумал: «А какая разница, что эти незнакомые люди вообще обо мне подумают? Если я так и буду всем давать деньги, то меня просто сожрут». И перестал раздавать всем, - сказал Ломаев в интервью Sports.ru.

«Хочется тащить как Куртуа, чтобы на тебя смотрел весь мир». Честное интервью вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева

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