Ломаев о том, что вратари – ########: «Есть такое, наверное. В Томске вратарь в 11 лет вешал презервативы на перекладину. Такая примета у него была»

рассказал о странностях в поведении футбольных вратарей.

– Вратарей считают ######### [странными]. Ты ######## [странный]?

– Наверное, есть такое. Вообще согласен, что вратари странноватые, не от мира сего. А как может быть иначе, если ты каждый день падаешь на землю, головой бьешься, тебе по голове с метра бьют.

Обычный человек же стремится сохранить равновесие и не упасть. Уворачивается от мяча, а не принимает его в себя. Все наоборот. Эти примеры можно долго приводить. Вратарь – антипод футболиста. Цель игры – забить гол, а вратарь это предотвращает. Человек с детства идет против всех, против толпы. Уже это решение не самое нормальное, так что ничего удивительного.

– Самое безумное, что видел от вратарей?

– В Томске играл вратарь, который в 11 лет вешал презервативы на перекладину. Такая примета у него была, талисман. В 11 лет!

– А ты что-нибудь исполнял?

– Я дрался много в академии Коноплева – с кровью, как положено. Потому что дурачок маленький был, неправильно себя вел. Просто нарывался на старших, хотя был слабый и не мог нормально ответить. Только в 15 лет дошло, что не надо так делать. Мне в академии сказали: «Еще одна драка – и мы тебя отчислим». Тогда и переосмыслил, не хотелось же все потерять.

– В чем для тебя кайф игры в воротах?

– Мне нравится руководить командой. Ребята упустили кого-то, а ты заметил, подсказал, за счет этого предотвратил опасный момент.

Или люблю страховать. Когда защитники получают за спину, а я уже высоко, читаю и первый на мяче. Здесь же еще какой момент: нападающий меня там не ждет, он думает, что один на один убегает, а тут раз – и облом. Не получилось один на один.

Очень нравится играть ногами. Кроссы отдавать, какие-то пасы искать между линиями, отрезать сразу часть игроков соперника и начинать так атаки – просто обожаю, – рассказал голкипер в интервью .

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