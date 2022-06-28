Йоканович одобрил трансфер Баринова в «Динамо». «Локо» может получить 6 млн евро за хавбека

Теги Локомотив возможные трансферы Динамо Москва Славиша Йоканович Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил трансфер Дмитрия Баринова

«Йокановичу нравится идея трансфера Баринова, и он одобрил подписание полузащитника. Но «Динамо» пока не делало предложения», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что потенциальная сумма трансфера может составить 6 миллионов евро. 

Ранее появилась информация о том, что сумма выкупа полузащитника «Локомотива» может достигнуть 8 миллионов евро без учета бонусов. 

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за «Локо» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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