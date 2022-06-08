Томас Цорн: «Запросы по Баринову от российских клубов есть регулярно. Интереса из Европы не поступало»

Спортивный директор рассказал об интересе российских клубов к Дмитрию Баринову.

– Сейчас ходит много разговоров вокруг интереса к Баринову из Европы. За все время вашей работы в клубе хоть одно предложение или конкретный интерес по нему были?

– Запросы по Диме есть регулярно. Интерес от российских клубов. Баринов – игрок сборной России, один из наших лидеров.

Не могу сказать, что мы готовы его куда-то отдать. Зимой в клуб предложений по аренде не поступало. Да и не факт, что мы его отпустим, если такие предложения будут. Пока интереса из Европы к нам не поступало.

– Представим два условных предложения: от «Зенита» на 8 миллионов евро и от «Валенсии» на 5. Пойдете навстречу игроку и отдадите его в Европу или пойдете за более выгодным предложением?

– Повторюсь, глобально мы не хотим продавать Диму.

Если отвечать на ваш вопрос – у клуба есть ответственность перед акционером. Футбольный клуб – это также бизнес. Мы должны зарабатывать деньги. В приоритете для нас всегда будет самое выгодное финансовое предложение, – сказал Томас Цорн.