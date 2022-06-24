Новый тренер ФК «Динамо» считает Александра Овечкина великим хоккеистом.

Сегодня клуб подтвердил, что хоккеист «Вашингтона» сыграет за команду в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«С Овечкиным пока не было разговора, но, думаю, он сыграет. Александр – великий хоккеист. Буду использовать его на позиции нападающего, ведь он забил много голов. Будет странно ставить его защитником или вратарем.

Постараюсь максимально мотивировать команду на завтра, все сыграют по 45 минут», – сказал Славиша Йоканович.

У 36-летнего Овечкина в активе 852 шайбы в 1421 матче в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли.

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