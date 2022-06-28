Баринов может перейти в «Динамо» за 6-8 млн евро и бонусы. «Зениту» опорник «Локо» тоже интересен (Иван Карпов)

Полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть «Локомотив» этим летом.

По данным Ивана Карпова, «Динамо» рассматривает опорника «Локомотива» в качестве приоритетного варианта усиления центральной зоны. Интерес к Баринову проявляет и – Сергей Семак давно хочет видеть Дмитрия в команде.

В данный момент «Динамо» выглядит наиболее вероятным вариантом для Баринова, так как у бело-голубых европейский тренер. Срок контракта Дмитрия с истекает через год, и сейчас клуб может заработать за хавбеке.

В контракте россиянина с «Локо» есть отступные. Их размер – 13 млн евро, но «Локо» согласится продать Баринова за 6-8 млн евро и бонусы. Дмитрий хотел уехать в Европу, но в современных реалиях это не представляется возможным.

Окончательного согласия на покупку Баринова генеральный директор «Динамо» по спорту Желько Бувач еще не дал. Однако кандидатура Баринова ему нравится больше, чем варианты с Данилом Глебовым из или , покинувшим «Зенит» в связи с истечением срока контракта.

Вопрос о переходе Баринова в должен решиться на этой неделе.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Галатасарая» и «Трабзонспора».

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за «Локо» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

Баринов не уверен, что останется в «Локо»: «Предложения поступают, в том числе из Европы»