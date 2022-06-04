«ПСЖ» намерен продать Икарди, Паредеса, Вейналдума, Эрреру, Гуйе и Курзава. Будущий директор Кампуш хочет видеть в составе больше французов

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В составе «ПСЖ» возможны значительные изменения после смены спортивного директора.

Как сообщает L’Equipe, Луиш Кампуш подписал трехлетний контракт с парижским клубом и сменил Леонардо на посту спортивного директора.

Новый менеджер хочет подписать пять новых игроков, при этом он уже достиг устной договоренности с двумя футболистами. Кампуш хочет увеличить число французов в составе «ПСЖ».

Кроме того, новый директор намерен продать нескольких игроков. Среди них – Левен КурзаваМауро ИкардиАндер Эррера, Идрисса Гуйе, Джорджиньо Вейналдум и Леандро Паредес.

Первый шаг «ПСЖ» под Мбаппе – спортдир Луиш Кампуш. Он строил тот самый «Монако» и вышиб из клуба Леонардо

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