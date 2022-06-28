Почеттино хочет получить 2 млн евро бонусов от «ПСЖ», помимо 15 млн неустойки и годовой зарплаты. Из-за этого увольнение затягивается

Увольнение Маурисио Почеттино из затягивается, так как тренер хочет получить бонусы.

По данным L’Équipe, тренеру 18 дней назад сообщили о том, что он будет уволен из «ПСЖ».

Сейчас клуб и юрист Почеттино ведут переговоры о расторжении контракта. «ПСЖ» готов платить аргентинцу и четырем его ассистентам почти всю зарплату за оставшийся по контракту год. Однако парижане отказываются платить 2 млн евро бонусов, которые Маурисио и его штаб получили бы, если бы остались в клубе.

Также Почеттино и его штаб получат 15 млн евро неустойки за увольнение. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2023 года.

«ПСЖ» находится под давлением, так как предсезонка скоро начнется. Заменить Почеттино на посту тренера парижан должен , за которого «ПСЖ» выплатит «Ницце» 8 млн евро.

Парижане не смогут назначить Гальтье, пока Почеттино не будет официально уволен.