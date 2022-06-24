«ПСЖ» заплатит «Ницце» за Гальтье гораздо меньше 10 млн евро, клубы договорились. Добиться уступок от Почеттино не удается – он хочет 15 млн за увольнение (Goal)

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Маурисио Почеттино Кристоф Гальтье деньги Футбол

«ПСЖ» близок к назначению Кристофа Гальтье главным тренером.

По сведениям Goal, парижане согласовали с «Ниццей» сумму выкупа специалиста. Столичная команда заплатит гораздо меньше 10 миллионов евро.

Также у «ПСЖ» уже есть договоренность и с самим Гальтье. Контракт с ним будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на один.

Теперь «Пари Сен-Жермен» осталось уволить нынешнего главного тренера, Маурисио Почеттино. Руководство убеждает его пойти на уступки в части компенсации, но аргентинец настаивает на выплате всех 15 млн евро, 3 из которых – его штабу.

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