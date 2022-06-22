Гальтье уже планирует трансферы с «ПСЖ». Он хочет, чтобы клуб подписал опорника «Ниццы» Тюрама

планирует трансферы, которые хотел бы осуществить после прихода в .

Тренер «Ниццы» в ближайшее время сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ». Гальтье уже строит планы на трансферное окно вместе с клубом. Тренер вместе со своим штабом готовит шорт-лист из игроков, которых хотел бы видеть в «ПСЖ».

В него вошел 21-летний опорник «Ниццы» . Кристоф хотел бы привести его с собой в клуб, сообщает журналист Сабер Десфарж.

Журналист Саша Тавольери добавляет, что вне зависимости от назначения Гальтье Тюрам был запасным вариантом «ПСЖ» на случай срыва трансфера Орельена Тчуамени, который в итоге перешел в «Реал» из «Монако».

Тюрам – полузащитник сборной Франции U21. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и отдал 2 передачи. Статистику игрока можно изучить здесь.