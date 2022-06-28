«Челси» хочет подписать Зинченко. Клуб уже ведет переговоры с «Ман Сити» по Стерлингу и Аке (Daily Mail)

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Рахим Стерлинг Натан Аке Александр Зинченко Футбол

«Челси» хочет купить Александра Зинченко у «Манчестер Сити».

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб включил украинского футболиста в список трансферных целей на это лето.

«Челси» уже ведет переговоры с «Манчестер Сити» по двум футболистам – вингеру Рахиму Стерлингу и защитнику Натану Аке. Неизвестно, получится ли у лондонского клуба подписать всех троих желаемых новичков, так как, скорее всего, на них придется потратить крупные суммы.

«Ман Сити» отпустит Зинченко в другой клуб, если сможет купить у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью. 

В минувшем сезоне 25-летний футболист отыграл 28 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах и сделал 6 передач. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные