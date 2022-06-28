«Челси» хочет подписать Зинченко. Клуб уже ведет переговоры с «Ман Сити» по Стерлингу и Аке (Daily Mail)

хочет купить у «Манчестер Сити».

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб включил украинского футболиста в список трансферных целей на это лето.

«Челси» уже ведет переговоры с «Манчестер Сити» по двум футболистам – вингеру и защитнику . Неизвестно, получится ли у лондонского клуба подписать всех троих желаемых новичков, так как, скорее всего, на них придется потратить крупные суммы.

«Ман Сити» отпустит Зинченко в другой клуб, если сможет купить у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью.

В минувшем сезоне 25-летний футболист отыграл 28 матчей за во всех турнирах и сделал 6 передач. Его статистика доступна здесь.