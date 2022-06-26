«Челси» готовит стартовое предложение по Стерлингу, Тухель связался с Рахимом. «Ман Сити» хочет за вингера 50-60 млн фунтов

«Челси» собирается сделать официальное предложение о трансфере Рахима Стерлинга.
Считается, что англичанин готов покинуть «Манчестер Сити» этим летом – у футболиста остался один год контракта с «горожанами».
«Реал» и «Барселона» также проявляют интерес к Стерлингу, однако отмечается, что Рахим выберет вариант с продолжением карьеры в «Челси», если он будет уверен в том, что получит регулярную игровую практику и будет бороться за трофеи.
Также, по информации The Telegraph, главный тренер лондонцев Томас Тухель уже лично пообщался со Стерлингом.
«Челси» готовит стартовое предложение по переходу Стерлинга, которого «Ман Сити» оценивает в 50-60 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Стерлинг провел 30 матчей в АПЛ, забив 13 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.