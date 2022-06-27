Мостовой о «Спартаке» Федуна: «3 трофея – это кошмар. Не с теми людьми футбольными связывался»

Александр Мостовой высказался о будущем владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Кажется, что эпоха завершается. Он много лет в клубе, возраст уже не тот, в который можно рисковать. Поспокойнее надо уже жить.
Это ожидаемо. Ничего страшного нет.
Он сделал многое для «Спартака», при этом очень многое не получилось. За 19 лет в клубе было мало побед на футбольном поле. С такими возможностями три трофея – это кошмар. Не с теми людьми футбольными связывался», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла» в связи с пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами