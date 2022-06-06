Широков о словах Федуна про чемпионат одной команды: «В этом виноват и «Спартак»: не может конкуренцию составить. «Зенит» работает лучше»

отреагировал на слова про .

Владелец «Спартака» заявил, что лига заточена под чемпионство одной команды.

«Чемпионат одной команды? В том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и в том числе: он же не может конкуренцию составить. В этом плане «Зенит» работает лучше, и это очевидно – четыре года выигрывают. «Спартаку» нужно самому прибавлять.

Если бы не судейские ошибки, то были бы четвертыми? Не думаю, что они были бы довольны четвертым местом. Четвертое место – это уровень «Спартака»? Я так не думаю. По потенциалу эта команда могла составить конкуренцию тому же «Зениту».

«Спартак» ничем не хуже «Динамо», что они доказали в финале Кубка. Если бы они играли лучше, то составили бы конкуренцию все тому же . Не думаю, что им надо уповать на какие-то судейские ошибки. Причину искать надо внутри. Тот же Кубок показал, что они вполне способны бороться», – сказал бывший полузащитник сборной России.