На 5 стадионах введут Fan ID со старта следующего сезона РПЛ

подтвердила, что Fan ID будет действовать на пяти стадионах со старта следующего сезона.

«Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах.

Речь идет о стадионах «Екатеринбург-Арена», «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют , «Нижний Новгород», «Ростов», и , соответственно.

Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», – сообщается на официальном сайте лиги.