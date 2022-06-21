На 5 стадионах введут Fan ID со старта следующего сезона РПЛ

РПЛ подтвердила, что Fan ID будет действовать на пяти стадионах со старта следующего сезона.
«Планируется, что с начала сезона карта болельщика будет обязательна для посещения матчей РПЛ на пяти аренах.
Речь идет о стадионах «Екатеринбург-Арена», «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», где играют «Урал», «Нижний Новгород», «Ростов», «Крылья Советов» и «Сочи», соответственно.
Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», – сообщается на официальном сайте лиги.