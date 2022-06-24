Фанаты ЦСКА бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID

Фанаты ЦСКА бойкотируют матчи из-за введения Fan ID.

«Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире.

Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы.

По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.

Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения, оно продолжит жить и активно существовать. Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» – говорится в заявлении фанатского движения «Люди в Черном».